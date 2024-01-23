Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ДСНС показала кадри рятувальної операції після ранкової атаки (відео)

ДСНС показала кадри рятувальної операції після ранкової атаки (відео)

Харків. Ракетний удар 23 січня / Фото: Associated Press

Героїчні ДСНС невпинно працюють, щоб якомога швидше ліквідувати наслідки агресії ворога та врятувати кожне життя.

Зранку 23 січня російські війська вдарили по Харкову. З-під завалів вдалося врятувати 27 людей.

На відео ДСНС показана робота рятувальників на місці обстрілу однієї з багатоповерхівок.

ДСНС показала кадри рятувальної операції після атаки РФ у Харкові

ДСНС показала кадри рятувальної операції після атаки РФ у Харкові

Раніше йшлося про те, що сапери Мобільного рятувального центру ДСНС України ліквідовують наслідки обстрілу столиці у Святошинському районі Києва. Зокрема, вони виявили бойову частину ракети Х-101.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація