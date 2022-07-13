ДСНС попередила про небезпечні метеорологічні явища: в яких регіонах очікувати погіршення погоди

У Києві та області, а також у західних, північних та більшості центральних областей 13 липня оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища.
Так, у найближчу годину з утриманням до кінця доби очікуються пориви вітру 15-20 м/с, що відповідає І рівню небезпечності.
Про це з посиланням на Укргідрометцентр, повідомляє ДСНС.
"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 13 липня у західних, північних та більшості центральних областей пориви 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що раніше синоптики прогнозували 13 липня різке похолодання та дощі у більшості регіонів України.
Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.
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