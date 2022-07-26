ДСНС попередила про погіршення погоди 27 липня: що і в яких регіонах прогнозується

Негода вируватиме лише у західних областях.
У середу, 27 липня, у західній частині Україні синоптики оголосили попередження про погіршення погодних умов.
Про це повідомляє ДСНС.
"27 липня у західній частині України грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.
Водночас у південних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.
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