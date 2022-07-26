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ДСНС попередила про погіршення погоди 27 липня: що і в яких регіонах прогнозується

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ДСНС попередила про погіршення погоди 27 липня: що і в яких регіонах прогнозується

Фото: Associated Press

Негода вируватиме лише у західних областях.

У середу, 27 липня, у західній частині Україні синоптики оголосили попередження про погіршення погодних умов.

Про це повідомляє ДСНС.

"27 липня у західній частині України грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Водночас у південних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри. 

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