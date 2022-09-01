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ДСНС попередила про погіршення погоди у трьох областях України: що і коли прогнозується

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ДСНС попередила про погіршення погоди у трьох областях України: що і коли прогнозується

В західних регіонах оголошено І рівень небезпечності.

У п'ятницю, 2 вересня, у трьох областях України синоптики попереджають про погіршення погодних умов.

Про це повідомляє ДСНС.

"УВАГА! 2 вересня вдень у Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що водночас у північних, центральних, Донецькій, Херсонській, Запорізькій, Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській та Хмельницькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на вересень 2022 року.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
904
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