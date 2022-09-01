ДСНС попередила про погіршення погоди у трьох областях України: що і коли прогнозується

В західних регіонах оголошено І рівень небезпечності.
У п'ятницю, 2 вересня, у трьох областях України синоптики попереджають про погіршення погодних умов.
Про це повідомляє ДСНС.
"УВАГА! 2 вересня вдень у Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що водночас у північних, центральних, Донецькій, Херсонській, Запорізькій, Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській та Хмельницькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на вересень 2022 року.
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