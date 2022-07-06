ДСНС попередила про різке погіршення погоди: що прогнозується та в яких регіонах

В Україні на 7 липня прогнозують погіршення погодних умов в деяких регіонах.
Очікуються грози, град та шквальний вітер.
Про це повідомили в ДСНС України.
Погіршення погодних умов очікується в західних, північних, у більшості центральних областей, а також місцями в Одеській та Миколаївській областях.
“В окремих районах центральних, Сумської, Одеської та Миколаївської областей град та шквали 15-20 метрів на секунду”, - попередили в ДСНС України.
Нагадаємо, що у Чернігові почнуть ремонтувати пошкоджені багатоповерхівки, однак деякі з них знесуть.
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