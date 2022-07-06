Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ДСНС попередила про різке погіршення погоди: що прогнозується та в яких регіонах

Дата публікації
Перегляди
1376
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ДСНС попередила про різке погіршення погоди: що прогнозується та в яких регіонах

Фото: pixabay.com

В Україні на 7 липня прогнозують погіршення погодних умов в деяких регіонах.

Очікуються грози, град та шквальний вітер.

Про це повідомили в ДСНС України.

Погіршення погодних умов очікується в західних, північних, у більшості центральних областей, а також місцями в Одеській та Миколаївській областях.

“В окремих районах центральних, Сумської, Одеської та Миколаївської областей град та шквали 15-20 метрів на секунду”, - попередили в ДСНС України.

Нагадаємо, що у Чернігові почнуть ремонтувати пошкоджені багатоповерхівки, однак деякі з них знесуть.

Читайте також:

Дозвіл на виїзд з місця проживання – роз'яснення від юриста

Дозвіл на виїзд з місця проживання – роз'яснення від юриста
Наступна публікація