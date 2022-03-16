ДСНС попередила, що окупанти хочуть використати форму рятувальників для провокацій

ДСНС попередила, що окупанти хочуть використати форму рятувальників для провокацій

Невідомі просять передати форму пожежників.

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає, що росіяни хочуть використати форму рятувальників для провокацій.

Останнім часом невідомі телефонують до підрозділів, керівників частин, представників пресслужб та представляється родичем співробітника ДСНС.

Про це повідомляє ДСНС у Facebook.

"Розуміючи, що рятувальники користуються довірою у населення, з високою вірогідністю ворог хоче використати нашу форму для провокацій! Офіційно повідомляємо, що збір гуманітарної допомоги у вигляді бойового одягу для потреб ДСНС від міжнародних партнерів здійснюється і координується виключно через центральний офіс ДСНС, а не через родичів співробітників", - йдеться у повідомленні.

ДСНС не здійснює роздачу гуманітарної допомоги у вигляді форменого одягу українських рятувальників.

ДСНС закликала бути пильними, перевіряти підозрілі прохання та негайно повідомляти про подібні дзвінки чи повідомлення правоохоронні органи.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли ринок у Харкові: фото та відео наслідків.

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