Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ДСНС попередила українців про погіршення погодних умов 22 червня: що і де прогнозується

Дата публікації
Перегляди
734
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ДСНС попередила українців про погіршення погодних умов 22 червня: що і де прогнозується

Фото: Associated Press

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про погіршення погодних умов в Україні 22 червня.

Так, за даними Укргідрометцентру, сьогодні в західних, південних та більшості центральних областей через сильні пориви вітру 15-20 м/с оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Водночас 22 червня в Україні, крім більшості північних, західних, Черкаської областей та Криму, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Варто також зазначити, що за прогнозами синоптиків, 22 червня в країні буде доволі прохолодно.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри. 

Читайте також:

Прогноз погоди: затяжну спеку змінить прохолода зі шквалами й грозами

Прогноз погоди: затяжну спеку змінить прохолода зі шквалами й грозами
Наступна публікація