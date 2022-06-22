ДСНС попередила українців про погіршення погодних умов 22 червня: що і де прогнозується

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про погіршення погодних умов в Україні 22 червня.
Так, за даними Укргідрометцентру, сьогодні в західних, південних та більшості центральних областей через сильні пориви вітру 15-20 м/с оголошено I рівень небезпечності, жовтий.
Водночас 22 червня в Україні, крім більшості північних, західних, Черкаської областей та Криму, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Варто також зазначити, що за прогнозами синоптиків, 22 червня в країні буде доволі прохолодно.
Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.
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