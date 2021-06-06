ДСНС попередили про високу пожежну небезпеку: перелік регіонів

Застереження особливо стосується п'яти областей.

Рятувальники попередили жителів низки областей України про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Застереження вони оприлюднили на своєму сайті.

Так, за даними ДСНС, пожежна небезпека триматиметься протягом доби 6 червня. Особливо це стосується західних та північних областей.

"За даними УкрГідрометцентру, 6 червня у більшості районів Волинської, Рівненської, Тернопільської, Житомирської та Сумської областей очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, що в решті областей можуть бути дощі і навіть грози.

Новини світу: у Каліфорнії пожежник розстріляв двох своїх колег, влаштував пожежу і вбив себе

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання