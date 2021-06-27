ДСНС попереджає про погіршення погоди: чого та у яких регіонах очікувати українцям 27 червня

Синоптики оголосили І рівень небезпечності.
Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов в Україні.
Про це йдеться на сайті ДСНС.
Так, за інформацією Укргідрометцентру, 27 червня у північних, центральних та південних областях місцями сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Також у зв'язку опадами, впродовж 27 червня на річках Карпатського регіону очікуються підйоми рівнів води без негативних наслідків. У місцях проходження сильних злив можливе формування значного схилового та мiсцевого стоку з пiдтопленням понижених мiсць, в гiрських районах iснує загроза сходження селевих потоків (І рiвень небезпеки - жовтий).
Нагадаємо, напередодні страшна негода пронеслася Рівненщиною. Регіон накрили потужний дощ, вітер і навіть піщана буря. Не витримували електродроти. Дерева падали ніби іграшкові, били машини та перекривали дороги міські, а ще траси. До всього цього ще й затопило вулиці.
Потужна негода прийшла на Рівненщину після Львова. Там теж місто затопило. Центральні площі та пішохідні переходи стояли у воді - вона сягала вікон машин.