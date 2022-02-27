ДСНС потребує коштів для ліквідації наслідків російської агресії

ДСНС потребує коштів для ліквідації наслідків російської агресії

Можна перерахувати гроші на рахунок співробітників ДСНС.

Через вторгнення Росії в Україну зросла кількість залучення підрозділів ДСНС України на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій.

У ДСНС зросли потреби рятувальників в обладнанні, спорядженні та технічному забезпеченні.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Охочі можуть допомогти співробітникам Служби порятунку, перерахувавши кошти на їхні рахунки.

Рахунки для надання допомоги територіальним органам ДСНС України:

Івано-Франківська область

Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Франка, 6

Код ЄДРПОУ: 38555228

Р/р UA 448201720313201002301085706 в ДКСУ (м.Київ)

МФО 820172

Чернівецька область

Головне управління ДСНС України у Чернівецькій області

58018, м. Чернівці, вул. Комарова, 1А

Код ЄДРПОУ: 38595868

Р/р UA 238201720313201002301085696 в ДКСУ (м.Київ)

МФО 820172

Волинська область

Головне управління ДСНС України у Волинській області

43020, м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 6

Код ЄДРПОУ: 38592652

Р/р UA 288201720313281001301085714

в ДКСУ (м.Київ)

МФО 820172

Вінницька область

Головне управління ДСНС України у Вінницькій області

21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 11

Код ЄДРПОУ: 38635397

Р/р UA 568201720313281002301085661 в ДКСУ (м.Київ)

МФО 820172

Львівська область

Головне управління ДСНС України у Львівській області

79008, м. Львів, віл. Підвальна, 6

Код ЄДРПОУ: 38627339

Р/р UA 518201720313261001301085718 в ДКСУ (м.Київ)

МФО 820172

Закарпатська область

Головне управління ДСНС України у Закарпатській області

88006, м. Ужгород, вул. Болгарська, 2

Код ЄДРПОУ: 38629032

Р/р UA 078201720313261001301085734 в ДКСУ (м.Київ)

МФО 820172

25020100 КПКВ 1006280 Для надання допомоги підрозділам ДСНС

Нагадаємо, ДСНС розсилатиме абонентам "Київстар" повідомлення про актуальну ситуацію.