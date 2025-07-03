ДСНС: в Одесі евакуювали 50 осіб з будинку, який атакував безпілотник

Одеса / © ДСНС

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Через ворожу атаку в Одесі пошкоджена 9-поверхівка, виникла пожежа з 7 по 9 поверхи.

Про це пише ДСНС.

Рятувальники евакуювали 50 мешканців, з них 10 осіб, зокрема 2 дітей, врятували за допомогою спецтехніки. На жаль, є четверо постраждалих.

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© ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС

На місці розгорнуто пункт незламності ДСНС, працюють психологи. Тривають роботи з ліквідації наслідків.

Нагадаємо, у Раді національної безпеки і оборони України прокоментували повідомлення західних ЗМІ щодо нібито намірів Володимира Путіна захопити Одесу. У відомстві наголосили: які б амбіції не мав російський диктатор щодо України — реалізувати їх йому не вдасться.

У РНБО зазначили, що Путін прагне повного знищення України, однак його бажання не мають жодної перспективи. Обговорювати його «плани» на кшталт окупації Одеси — марно, адже їм не судилося здійснитися.

Натомість як підкреслюють у відомстві, саме Україна має чітку мету — ліквідацію путінського режиму.

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