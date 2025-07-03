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ДСНС: в Одесі евакуювали 50 осіб з будинку, який атакував безпілотник
В Одесі є постраждалі внаслідок російського обстрілу.
Через ворожу атаку в Одесі пошкоджена 9-поверхівка, виникла пожежа з 7 по 9 поверхи.
Про це пише ДСНС.
Рятувальники евакуювали 50 мешканців, з них 10 осіб, зокрема 2 дітей, врятували за допомогою спецтехніки. На жаль, є четверо постраждалих.
На місці розгорнуто пункт незламності ДСНС, працюють психологи. Тривають роботи з ліквідації наслідків.
Нагадаємо, у Раді національної безпеки і оборони України прокоментували повідомлення західних ЗМІ щодо нібито намірів Володимира Путіна захопити Одесу. У відомстві наголосили: які б амбіції не мав російський диктатор щодо України — реалізувати їх йому не вдасться.
У РНБО зазначили, що Путін прагне повного знищення України, однак його бажання не мають жодної перспективи. Обговорювати його «плани» на кшталт окупації Одеси — марно, адже їм не судилося здійснитися.
Натомість як підкреслюють у відомстві, саме Україна має чітку мету — ліквідацію путінського режиму.