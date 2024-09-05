ДСНС завершила роботи на місці ракетного удару по Полтаві: скільки загиблих та постраждалих

Фахівці завершили аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві. Загинули 55 людей, постраждали – 328.

Про це повідомили у ДСНС.

Як зазначається, до ліквідації наслідків удару від ДСНС залучалось 36 одиниць техніки та 215 рятувальників.

"Наразі фахівці проводять ідентифікацію вилучених решток людських тіл", – підсумували у відомстві.

Нагадаємо, російські ракети, які влучили у військовий навчальний заклад Полтави, летіли всього три хвилини. Багато людей загинули або зазнали поранень, коли спускалися до укриття.

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