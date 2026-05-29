ДТЕК і МОН підписали меморандум про розвиток сучасного освітнього середовища в ліцеях

Про це йдеться в повідомленні Міністерства освіти і науки.

«28 травня в Музеї математики „Кубоїд“ Міністерство освіти і науки України та компанії System Capital Management, ДТЕК та „Метінвест“ підписали Меморандум про підтримку реалізації проєкту Modern Learning Spaces — ініціативи зі створення сучасних освітніх просторів в академічних ліцеях України», — йдеться в ньому.

Зазначається, що розвиток STEM-освіти — це довгострокова інвестиція у відновлення країни та стійкість критично важливих галузей для держави і для бізнесу.

«Україні потрібні інженери, технологи, дослідники й фахівці, які створюватимуть рішення для відновлення країни, розвитку економіки та посилення безпеки», — зазначив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Компанії ДТЕК і Метінвест профінансували роботу спеціальної команди супроводу проєкту, яка допомагатиме школам та громадам із ремонтом, встановленням обладнання та запуском нових освітніх просторів. На це компанії спрямували близько 11 млн грн.

«ДТЕК давно і системно працює з молоддю задля збереження та розвитку людського капіталу галузі. Ми співпрацюємо з профільними закладами освіти, розвиваємо дуальне навчання, створюємо можливості для здобуття практичних навичок на виробництві та професійного розвитку в Україні. Сьогодні ми долучилися до проєкту Modern Learning Spaces, адже переконані, що він допоможе готувати фахівців, яких уже зараз потребують енергетика, промисловість та технологічні галузі», — зауважила Олена Семич, директорка Академії та HRD ДТЕК. — Ми, як надійний партнер держави та один із найбільших роботодавців країни, через цей проєкт інвестуємо як у майбутнє енергетики, так і України загалом».

Ефективність цієї підтримки матиме конкретні та публічні результати. До 1 вересня 2026 року 143 пілотні академічні ліцеї мають розпочати навчання за новими стандартами у повноцінно облаштованих сучасних просторах. Завдяки експертному супроводу, координації на місцях і контролю на кожному етапі проєкт Modern Learning Spaces має забезпечити появу сучасних освітніх просторів, трансформацію навчального середовища та підходів до освіти.

Modern Learning Spaces — проєкт підтримки впровадження сучасних освітніх просторів в академічних ліцеях України, що реалізується Міністерством освіти і науки України в межах програми зі Світовим банком «Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні» (LEARN) спільно з Фондом Східна Європа та соціально відповідальним бізнесом України.

