ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
65
Час на прочитання
1 хв

ДТЕК масштабував проєкт створення інклюзивних робочих місць для ветеранів — вже 24 підприємства

Компанія ДТЕК продовжує розвивати інклюзивні робочі місця для ветеранів з інвалідністю і розширив цю програму вже на 24 підприємства.

Про це йдеться в матеріалі MMR.

В ньому говориться, що з перших днів повномасштабного вторгнення компанія системно підтримує як мобілізованих співробітників, так і ветеранів.

«Саме так з’явився проєкт зі створення інклюзивного середовища та робочих місць на промислових підприємствах ДТЕК. Його мета — створити умови, за яких ветерани та ветеранки з інвалідністю можуть повноцінно працювати на підприємствах компанії — навіть у складних виробничих умовах, як-от шахти, теплоелектростанції чи підстанції», — йдеться в матеріалі.

Зазначається, що ключове завдання — змінити підхід до працевлаштування.

Зокрема, в 2025 році ДТЕК першим в Україні запустив пілотний проєкт зі створення інклюзивного робочого середовища на поверхні однієї з шахт компанії. Сьогодні він уже масштабується на 24 виробничі підприємства і продовжує розвиватися.

Проєкт включає в себе комплексний аудит середовища на доступність для людей з інвалідністю, адаптацію наземної інфраструктури, запуск вакансій з автоматичним підбором ролей відповідно до можливостей людини та адаптацію робочих місць під конкретні потреби працівників.

«ДТЕК розвиває інклюзивну інфраструктуру, розширює перелік доступних професій і впроваджує нові рішення для працевлаштування ветеранів. Його мета — зробити все, щоб захисники і захисниці після служби могли повернутися в команду», — підсумували в MMR.

Раніше ДТЕК Ріната Ахметова визнали компанією з найкращою програмою підтримки ветеранів.

Дата публікації
Кількість переглядів
65
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie