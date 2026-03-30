ДТЕК масштабував проєкт створення інклюзивних робочих місць для ветеранів — вже 24 підприємства

Про це йдеться в матеріалі MMR.

В ньому говориться, що з перших днів повномасштабного вторгнення компанія системно підтримує як мобілізованих співробітників, так і ветеранів.

«Саме так з’явився проєкт зі створення інклюзивного середовища та робочих місць на промислових підприємствах ДТЕК. Його мета — створити умови, за яких ветерани та ветеранки з інвалідністю можуть повноцінно працювати на підприємствах компанії — навіть у складних виробничих умовах, як-от шахти, теплоелектростанції чи підстанції», — йдеться в матеріалі.

Зазначається, що ключове завдання — змінити підхід до працевлаштування.

Зокрема, в 2025 році ДТЕК першим в Україні запустив пілотний проєкт зі створення інклюзивного робочого середовища на поверхні однієї з шахт компанії. Сьогодні він уже масштабується на 24 виробничі підприємства і продовжує розвиватися.

Проєкт включає в себе комплексний аудит середовища на доступність для людей з інвалідністю, адаптацію наземної інфраструктури, запуск вакансій з автоматичним підбором ролей відповідно до можливостей людини та адаптацію робочих місць під конкретні потреби працівників.

«ДТЕК розвиває інклюзивну інфраструктуру, розширює перелік доступних професій і впроваджує нові рішення для працевлаштування ветеранів. Його мета — зробити все, щоб захисники і захисниці після служби могли повернутися в команду», — підсумували в MMR.

Раніше ДТЕК Ріната Ахметова визнали компанією з найкращою програмою підтримки ветеранів.