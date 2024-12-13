ДТЕК оновив графіки для низки областей: тривалість відключень світла збільшилася

Ціллю масованого ракетного удару російської армії 13 грудня по Україні є енергетика.

В Україні збільшили час відключень світла за графіками. Ворог знову атакує енергетичну інфраструктуру України.

Зокрема, ДТЕК оновив графіки відключень світла для Києва, Київської, Одеської та Дніпропетровської областей.

Оновлений графік:

1 група 13:00-20:00

2 група включення 11:00, 13:00-17:00

3 група включення 11:00, 16:00-20:00

4 група включення 14:00, 16:00-20:00

5 група 10:00-17:00, 19:00-22:00

6 група 10:00-14:00, 19:00-22:00

Водночас киянам надійшло попередження про застосування екстрених відключень, під час яких графіки не діятимуть.

Тим часом тернопільська ОВА повідомила, що через масовану ракетну атаку на енергооб’єкти обсяг застосування заходів обмеження споживання збільшується від 1 черги до 3 одночасно.

"Відключено 50% споживачів області", - йдеться у повідомленні.

Наразі енергетики вживають всіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми.

Нагадаємо, від самого ранку Україна перебуває під масованою атакою. Для ударів по українських містах росіяни застосували балістичне озброєння, стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та ракетоносії у Чорному морі. Також командування попередило про зліт МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".