ДТЕК отримав престижну міжнародну нагороду CIPR за виконання «Щедрика» на зруйнованій ТЕС

ДТЕК / © ДТЕК

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Компанія ДТЕК була відзначена міжнародною нагородою Королівського інституту звʼязків з громадськістю (CIPR) за виконання хором композиції «Щедрик» на зруйнованій теплоелектростанції.

Про це йдеться в повідомленні на сайті CIPR.

Зазначається, що ДТЕК отримав перемогу в номінації «Найкраща подія» за виконання хором композиції «Щедрик» на території зруйнованої ТЕС компанії.

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«Ця подія стала рідкісним прикладом культурної єдності, що змогла перетворити страх, виснаження та розчарування на надію, вдячність і глобальну солідарність. Проведене на території зруйнованої електростанції під час найтемнішої воєнної зими в Україні, емоційно потужне виконання «Щедрика» стало водночас глибоко людським і надзвичайно ризикованим», - йдеться в ньому.

В CIPR підкреслили, що поєднавши культуру з реальністю війни, цей проєкт забезпечив значний репутаційний ефект для ДТЕК та надихнув міжнародну спільноту на підтримку України та безпосередньо сприяв залученню мільйонів на критично важливу допомогу українській енергетиці.

Окрім того, ДТЕК став фіналістом у номінації «Керування кризами та репутацією» за кампанію «Світло тримається на тих, хто…».

Раніше повідомлялось, що ДТЕК Ріната Ахметова отримав дві престижні нагороди SABRE за зимові кампанії.

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