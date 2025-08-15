ТСН у соціальних мережах

ДТЕК поділився досвідом адаптації підприємств для ветеранів, що повертаються з війни

Компанія ДТЕК розповіла про розширену програму підтримки ветеранів, мета якої адаптувати підприємства компанії для ветеранів, які повертаються з війни.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Зазначається, що 14 серпня відбувся форум «Моя безбар’єрність: невигадані історії», ініційований першою леді України Оленою Зеленською. «Ми поділилися досвідом, як адаптуємо виробничі підприємства для ветеранів, які повертаються з війни», - йдеться в ньому.

В ДТЕК наголосили, що система підтримки ветеранів компанії включає в себе інститут помічника ветерана. В ролі помічника виступає співробітник, який сам пройшов шлях повернення і тепер допомагає іншим.

Окрім того, в компанії є корпоративні та штатні психологи, які надають допомогу ветеранам та їх командам, а також розширений пакет медичного страхування «Ветеран+», який враховує потреби ветеранів після служби.

«Наш досвід доводить — будь-який бізнес може і повинен адаптуватися. Ми щиро вдячні нашим героям за захист і робимо все, щоб їхнє повернення в цивільне життя було гідним і комфортним», - підкреслили в ДТЕК.

Раніше ДТЕК Ріната Ахметова визнали компанією з найкращою програмою підтримки ветеранів

