ДТЕК показав реальну статистику: енергосистему обстрілювали щодня

З початку цього опалювального сезону не було жодного дня без обстрілів енергетичної інфраструктури.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Обстріли були щодоби, а в окремі дні ворог завдавав масованих ударів по енергетиці.

«Так виглядає статистика атак по українській енергосистеми в першій половині опалювального сезону. Жодного дня без обстрілів», - підкреслили в ДТЕК.

Нагадаємо, у ніч проти 20 січня, росіяни атакували Київ. У Дніпровському районі столиці є постраждалий, по всьому лівому берегу перебої з електропостачанням та водопостачанням.

