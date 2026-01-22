ДТЕК показав реальну статистику: енергосистему обстрілювали щодня

Реклама

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Обстріли були щодоби, а в окремі дні ворог завдавав масованих ударів по енергетиці.

«Так виглядає статистика атак по українській енергосистеми в першій половині опалювального сезону. Жодного дня без обстрілів», - підкреслили в ДТЕК.

Нагадаємо, у ніч проти 20 січня, росіяни атакували Київ. У Дніпровському районі столиці є постраждалий, по всьому лівому берегу перебої з електропостачанням та водопостачанням.