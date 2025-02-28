ДТЕК повернув світло 17 млн родин з початку повномасштабного вторгнення

З початку повномасштабного вторгнення енергетики компанії ДТЕК повернули світло 17 млн родин.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«З початку повномасштабного вторгнення енергетики ОСР ДТЕК Мережі повернули світло понад 17 млн клієнтів. Уже три роки поспіль ми демонструємо незламність і готовність зробити все можливе для стабільності енергосистеми», – зазначила генеральна директорка ДТЕК Мережі Аліна Бондаренко.

Зазначається, що деяким споживачам світло повертали більше двох разів.

В ДТЕК підкреслили, що енергетики розпочинають роботи на пошкоджених мережах тільки з дозволу військових та ДСНС, а ремонтні бригади у будь-який момент можуть опинитися під обстрілом.

Нагадаємо, минулого року ДТЕК Ріната Ахметова інвестував 4,5 млрд грн в рамках ремонтної та інвестиційної програм.