ДТЕК повернув світло 170 тисячам родин, що були без електрики через негоду
На Київщині енергетики компанії ДТЕК повернули світло 170 тисячам родин, чиї оселі були знеструмлені через негоду.
Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.
Зазначається, що 6 серпня Київщину накрили грози і зливи, а сильний вітер спричинив аварійні відключення світла.
«За дві доби нам вдалося: полагодити 210 повітряних ліній, заживити 4892 трансформаторні підстанції та повернути світло для 170 000 родин Київщини», - розповіли в ДТЕК.
В компанії наголосили, що відновлювальні роботи все ще тривають і енергетики продовжують працювати над точковими заявками.
Нагадаємо, у першому півріччі 2025 року енергетики ДТЕК Ріната Ахметова полагодили 1 441 енергообʼєкт електромереж.