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Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«З 5 по 11 жовтня енергетики ДТЕК змогли повністю чи частково повернути світло жителям понад 300 населених пунктів, знеструмлених внаслідок ворожих атак. Електрика знову доступна для майже 1,9 мільйонів родин у чотирьох областях та столиці», — йдеться в ньому.

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Зазначається, що ворог посилив атаки на енергосистему країни. Ракетні та дронові атаки руйнували енергооб’єкти, у тому числі магістральні електромережі іншої енергокомпанії, спричинили введення стабілізаційних, а часом і екстрених відключень в деяких областях та столиці.

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Зокрема, найбільше відновлень було у столиці, де минулого тижня вдалося повернути світло у 773,1 тисяч домівок після ворожих атак.

Наступна за кількістю відновлень — Одещина, яку ворог теж не полишає атакувати. З 5 по 11 жовтня енергетики змогли відновити електропостачання 451 тисячі осель місцевих мешканців.

Посилилися ворожі атаки і на Київщину: за останні сім днів фахівці енергокомпанії повернули електрику для 386,4 тисяч родин.

Не полишав ворог атакувати і Донеччину з Дніпропетровщиною, де через близькість лінії боєзіткнення зберігається особливо важка безпекова ситуація. На Донеччині знову з електрикою 185,3 тисячі осель, а на Дніпропетровщині — 86 тисяч.

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Нагадаємо, у вересні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова відновили електропостачання для понад 3 млн родин у чотирьох областях та Києві, чиї домівки були знеструмлені внаслідок російських обстрілів.

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