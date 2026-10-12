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ДТЕК повернув світло майже 1,9 млн родин за тиждень, з них 773 тисячам — у Києві
Протягом тижня енергетики компанії ДТЕК повернули електроенергію майже 1,9 млн сімей, чиї домівки були знеструмлені через пошкоджені атаками енергетичні обʼєкти, зокрема магістральні мережі іншої енергетичної компанії.
Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.
«З 5 по 11 жовтня енергетики ДТЕК змогли повністю чи частково повернути світло жителям понад 300 населених пунктів, знеструмлених внаслідок ворожих атак. Електрика знову доступна для майже 1,9 мільйонів родин у чотирьох областях та столиці», — йдеться в ньому.
Зазначається, що ворог посилив атаки на енергосистему країни. Ракетні та дронові атаки руйнували енергооб’єкти, у тому числі магістральні електромережі іншої енергокомпанії, спричинили введення стабілізаційних, а часом і екстрених відключень в деяких областях та столиці.
Зокрема, найбільше відновлень було у столиці, де минулого тижня вдалося повернути світло у 773,1 тисяч домівок після ворожих атак.
Наступна за кількістю відновлень — Одещина, яку ворог теж не полишає атакувати. З 5 по 11 жовтня енергетики змогли відновити електропостачання 451 тисячі осель місцевих мешканців.
Посилилися ворожі атаки і на Київщину: за останні сім днів фахівці енергокомпанії повернули електрику для 386,4 тисяч родин.
Не полишав ворог атакувати і Донеччину з Дніпропетровщиною, де через близькість лінії боєзіткнення зберігається особливо важка безпекова ситуація. На Донеччині знову з електрикою 185,3 тисячі осель, а на Дніпропетровщині — 86 тисяч.
Нагадаємо, у вересні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова відновили електропостачання для понад 3 млн родин у чотирьох областях та Києві, чиї домівки були знеструмлені внаслідок російських обстрілів.