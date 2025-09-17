- Дата публікації
ДТЕК повернув світло на Київщині після масованої атаки дронами
Енергетики компанії ДТЕК повернули світло жителям Київської області, чиї домівки були без електроенергії після масованої атаки дронами.
Про це йдеться в повідомленні ДТЕК Ріната Ахметова.
«16 вересня ворог масовано атакував Київщину дронами – удари тривали всю ніч і зранку мінімум трьома хвилями. Частина мешканців залишилася без електропостачання. Аварійно-ремонтні бригади ДТЕК одразу розпочали роботи з відновлення електропостачання — щойно це стало можливим і були надані дозволи від ЗСУ та ДСНС на проведення робіт», - йдеться в ньому.
Зазначається, що протягом доби енергетики повернули світло майже 3 тисячам осель в 7 населених пунктах області.
Нагадаємо, в ніч на 16 вересня росія атакувала Київщину дронами-камікадзе «Шахед». Повідомлялося про вибухи в районі Фастова, Василькова, Білої Церкви та Вишгорода.