ДТЕК повернув світло на Київщині після масованої атаки дронами

Енергетики компанії ДТЕК повернули світло жителям Київської області, чиї домівки були без електроенергії після масованої атаки дронами.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК Ріната Ахметова.

«16 вересня ворог масовано атакував Київщину дронами – удари тривали всю ніч і зранку мінімум трьома хвилями. Частина мешканців залишилася без електропостачання. Аварійно-ремонтні бригади ДТЕК одразу розпочали роботи з відновлення електропостачання — щойно це стало можливим і були надані дозволи від ЗСУ та ДСНС на проведення робіт», - йдеться в ньому.

Зазначається, що протягом доби енергетики повернули світло майже 3 тисячам осель в 7 населених пунктах області.

Нагадаємо, в ніч на 16 вересня росія атакувала Київщину дронами-камікадзе «Шахед». Повідомлялося про вибухи в районі Фастова, Василькова, Білої Церкви та Вишгорода.

