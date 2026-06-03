ДТЕК презентував перший в Україні інструмент з підбору вакансій для людей з інвалідністю

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Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Зазначається, що цей інструмент допомагає підбирати вакансії для людей з інвалідністю на основі медичного висновку, знань, навичок, професійного досвіду, функціональних можливостей людини, а також умов на робочому місці.

Зокрема, HR фахівець на виробництві вводить в систему данні з медичної виписки кандидата, обирає регіон або конкретне підприємство, яке його цікавить. Після цього, система автоматичо співставляє введені дані та підбирає конкретні вакансії.

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На переконання заступниці міністерки у справах ветеранів України Юлії Кіріллової, сьогодні ветерани і ветеранки ведуть надзвичайно активний спосіб життя, тому необхідно максимально створювати для них можливості.

«Працевлаштування є одним із ключових елементів гідного повернення ветеранів та ветеранок до цивільного життя. Саме тому держава системно працює над розвитком можливостей для професійної адаптації, навчання, перекваліфікації та зайнятості ветеранів після завершення служби. Водночас успіх цієї роботи неможливий без активної участі роботодавців. Ми вдячні бізнесу, який впроваджує Принципи бізнесу, дружнього до ветеранів та ветеранок, та створює нові підходи до працевлаштування людей, які отримали поранення чи інвалідність внаслідок війни. Інструмент „МОЖУ“ демонструє, як сучасні рішення можуть допомагати оцінювати професійний потенціал людини, її навички та досвід, відкриваючи більше можливостей для повернення до активного професійного життя».

В ДТЕК наголосили, що такий підхід може бути корисним і для інших роботодавців України. Тому під час презентації компанія поділилася своїм досвідом із представниками держави, громадського сектору, центрів зайнятості та великого бізнесу, щоб сприяти поширенню таких практик на національному рівні.

«Ми розробили цей інструмент насамперед для наших ветеранів та ветеранок, які після служби повертаються з інвалідністю, набутою внаслідок війни. Його ключова функція — перекладати складні медичні класифікатори хвороб зрозумілою для виробничих підприємств мовою, поєднувати це з умовами праці й водночас враховувати досвід людини та її потенціал. Як відповідальний роботодавець і надійний партнер держави, ми ділимося цим досвідом, щоб зробити процес працевлаштування людей з інвалідністю ефективним по всій Україні», — зазначила HRD та директорка Академії ДТЕК Олена Семич.

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Раніше ДТЕК Ріната Ахметова було визнано компанією з найкращою програмою підтримки ветеранів.

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