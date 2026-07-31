Реклама

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«ДТЕК, найбільший інвестор в економіку Украіни під час війни, запускає проєкт „Трек Лелек“ — нову екологічну ініціативу, яка допоможе українським науковцям краще зрозуміти маршрути міграції білих лелек та використати ці знання для збереження біорізноманіття. Проєкт поєднує науку, сучасні технології та багаторічний досвід ДТЕК у сфері захисту біорізноманіття, щоб розвиток енергетичної інфраструктури дедалі більше враховував потреби дикої природи», — йдеться в ньому.

Реклама

Зазначається, що в межах проєкту десять молодих лелек уже отримали трекери, а з другої половини серпня за їхньою першою міграцією до теплих країн можна буде стежити на інтерактивній карті на сайті ДТЕК.

Реклама

Зібрана інформація стане основою для нових наукових досліджень та допоможе враховувати маршрути міграції птахів під час будівництва й модернізації енергетичних об’єктів, роблячи їх безпечнішими для дикої природи.

Як зазначають у компанії, проєкт продовжує багаторічну природоохоронну роботу ДТЕК. Уже понад десять років компанія реалізує ініціативу «Лелеченьки», у межах якої встановлює спеціальні платформи для гнізд на електроопорах.

Станом на сьогодні у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях встановлено понад 900 таких платформ, які, за оцінками екологів, щороку допомагають захищати близько 3,6 тисячі білих лелек.

Новини партнерів