ДТЕК скасувала екстрені відключення: у яких областях дадуть світло

Ситуація в енергосистемі непроста через постійні ворожі атаки.
Екстрені відключення електроенергії в Дніпропетровській і Донецькій областях скасовано.
Про це повідомили в компанії "ДТЕК".
"Дніпропетровщина, Донеччина: екстрені відключення світла скасовано. В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі" – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі компанії у вівторок.
Нагадаємо, 4 лютого за командою Укренерго у Дніпропетровські та Донецькій областях знову застосовувалися екстрені відключення.
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