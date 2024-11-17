ДТЕК скасував екстрені відключення світла у кількох областях - перелік

Під прицілом цієї атаки ворога перебували саме об'єкти енергетики.

У кількох регіонах України після масованої ракетної атаки РФ 17 листопада станом на 11:30 вже стабілізовано електропостачання.

Про це повідомляє пресслужба компанії ДТЕК.

Зокрема, екстрені відключення світла скасували у Києві та Київській області.

Дніпропетровська та Донецька області також повернулися до нормального режиму енергопостачання. Тут також екстрені відключення скасовані.

"Поступово повертаємо світло в усі домівки. В разі змін, будемо оперативно інформувати", - уточнили у ДТЕК.

Також "Укренерго" повідомило, що графіки аварійних відключень скасовані у Чернігівській, Полтавській, Черкаській, Сумській та Харківській областях. Найскладнішою залишається ситуація на Одещині.

Раніше повідомлялося, що в Україні через масовану атаку, яку сьогодні Росія влаштувала по Україні, запроваджуються екстрені відключення світла.

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