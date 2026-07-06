ДТЕК та GE Vernova уклали рекордну угоду для України на URC-2026 у сфері енергетики — Центр економічного відновлення

ДТЕК та GE Vernova уклали рекордну угоду

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Компанія ДТЕК та світовий лідер в енергетиці GE Vernova уклали на Ukraine Recovery Conference 2026 рекордну угоду та збудують першу в Україні комбіновану газову електростанцію.

Про це заявив директор Центру економічного відновлення Кирило Криволап.

«Угода конференції — рекордна ДТЕК + GE Vernova. Вони підписали меморандум на будівництво парогазової електростанції 650 МВт — перша генерація комбінованого циклу в Україні, здатна живити до 1 млн домогосподарств», - повідомив він.

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Криволап наголосив, що інвестиції в цей проєкт складуть 900 млн євро, а введення в експлуатацію очікується до 2031 року.

Він підкреслив, що ця угода стала одним з 18 флагманських проєктів в рамках програми «Економіка майбутнього».

Раніше повідомлялося, що спільний проєкт ДТЕК Ріната Ахметова та GE Vernova з будівництва газової електростанції в Україні є найбільшим проєктом паливної генерації за десятиліття.

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