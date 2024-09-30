ДТЕК: Україна має короткостроковий план, щоб пережити цю зиму – що буде з відключеннями

Очільник ДТЕК попередив, що, за найкращим сценарієм, цієї зими відключення електрики триватимуть у середньому п’ять годин на день.
Україна розробила короткостроковий план, який допоможе енергетичній системі пережити майбутню зиму.
Про це генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко заявив у коментарі Financial Times.
"Україна має короткостроковий план, щоб пережити цю зиму. Проте, щоб гарантувати нашу енергетичну безпеку на наступні зими, ми повинні децентралізувати енергетичну систему", – сказав гендиректор ДТЕК.
Тімченко попередив, що, за найкращим сценарієм, цієї зими відключення електрики триватимуть у середньому п’ять годин на день. І це лише в разі відсутності нових масованих ударів РФ і сильних морозів.
Міністерство енергетики запевнило Financial Times, що розробило стратегію й створило умови для децентралізації енергетики. Проте подробиць у відомстві не розкрили.
Колишній голова “Укренерго” Володимир Кудрицький попередив, що основним викликом цієї зими можуть стати пошкодження внаслідок обстрілів основних електростанцій, а не підстанцій, які переважно захищенні покриттям і їх можна відновлювати швидше. На його думку, відключення світла взимку неминучі, проте їхня тривалість залежатиме від захисту електростанцій і ефективності ППО.
Раніше директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко розповів, чи варто чекати на відключення світла у жовтні-листопаді.
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