ДТЕК усунув 16 тис. пошкоджень електромереж від початку повномасштабної війни

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну енергетики ДТЕК усунули 16 тис. пошкоджень на електромережах після російських обстрілів.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення було відновлено 6477 ліній електропередачі та 987 об’єктів енергетичної інфраструктури в Донеччині, Дніпропетровщині, Одещині, Київщині та столиці. Це становить 98% від усіх енергооб’єктів, які постраждали від обстрілів.

За три роки повномасштабного вторгнення росії на територію України ремонтні роботи здійснено 16 001 раз, що свідчить про повторні відновлення кожної лінії у середньому більше двох разів.

Ремонт проводиться лише за дозволом військових та ДСНС через високий рівень небезпеки на місцях. Під час виконання робіт загинуло два енергетика, ще 20 отримали поранення.

Нагадаємо, у 2024 році ДТЕК Ріната Ахметова інвестував 4,5 млрд грн в оновлення мереж для стійкості енергосистеми.