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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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ДТЕК увійшов до фіналу Effie Awards Ukraine 2026 з двома комунікаційними кампаніями

Дві комунікаційні кампанії ДТЕК увійшли до списку фіналістів Effie Awards Ukraine 2026, найпрестижнішої премії у сфері маркетингових комунікацій, яка відзначає найефективніші рекламні та комунікаційні кампанії.

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Про це йдеться в повідомленні Всеукраїнської рекламної коаліції.

Зазначається, що мова йде про кампанії «Критична інфраструктура» та «Світло тримається».

Зокрема, кампанія «Критична інфраструктура» - це колаборації ДТЕК, видання «Українська правда» та Damirli. В рамках цієї кампанії ДТЕК обʼєднав понад 25 бізнесів для допомоги прифронтовим медіа

Водночас, кампанія «Світло тримається» включала в себе виконання хором «Щедрика» на зруйнованій російськими обстрілами теплоелектростанції, проекцію світлової інсталяції на монумент «Батьківщина-мати» та встановлення новорічної ялинки з форм енергетиків разом з рестораном «Завертайло» на Софіївській площі в Києві.

Effie Awards - це найпрестижніша світова нагорода в галузі маркетингових комунікацій, яку отримують за головне досягнення в сфері - ефективність.

Раніше ДТЕК Ріната Ахметова отримав престижну міжнародну премію Global SABRE Awards 2026 за комунікаційну компанію «Світло тримається».

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