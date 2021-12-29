ДТЕК в Києві та області переніс терміни всіх планових ремонтів в мережах для недопущення відключень на новорічні свята

ДТЕК в Києві та області переніс терміни всіх планових ремонтів в мережах для недопущення відключень на новорічні свята

Перенесенл планові роботи в мережах після 10 січня.

У Києві та Київській області не будуть проводити планові роботи на електромережах з відключенням світла з 29 грудня до 10 січня.

Про це повідомили прес-служби компаній ДТЕК Київські електромережі та ДТЕК Київські регіональні електромережі.

"Ми коригуємо графік планових робіт на період з 29 грудня по 10 січня: планові роботи для посилення інфраструктури мереж не проводитимуться – світло для цього не відключатиметься", - йдеться в повідомленнях операторів систем розподілу Києві та Київської області.

Разом з тим, в компаніях наголосили, що аварійні бригади продовжать працювати в цілодобовому режимі, аби повертати світло в разі аварій чи негоди.

"ДТЕК – надійна та відповідальна компанія, яка піклується про своїх клієнтів і розуміє, що безперебійне електропостачання – це тепло та затишок в святкові дні", - підсумували в компанії.