ДТЕК використовує всі доступні ресурси для відновлення після обстрілів - Тімченко для BBC

Компанія ДТЕК використовує всі доступні ресурси для відновлення енергетичних обʼєктів після обстрілів росіян.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в інтервʼю британському виданню BBC.

«Ми мобілізували всі наші ресурси, всю допомогу наших партнерів і все резервне обладнання, для того щоб якомога швидше відновитися після обстрілів», - сказав він.

Тімченко додав, що окрім теплоелектростанцій окупанти обстрілюють і підстанції, які потрібні для передачі електроенергії по країні.

Він наголосив, що до останньої атаки ДТЕК займався відновленнями після попередніх обстрілів, бо масштаб руйнувань дуже суттєвий.

Нагадаємо, всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК Ріната Ахметова були обстріляні понад 200 разів.