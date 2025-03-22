ДТЕК випустив перший екологічний атлас про птахів біля Тилігульської ВЕС

Компанія ДТЕК випустила перший Атлас «Островів птахів», який є продовженням проєкту щодо піклування про біорізноманіття на Тилігульському лимані (Миколаївська обл.), поруч з яким розташовується Тилігульська вітроелектростанція ДТЕК.

Згідно з повідомленням компанії, автором Атласу виступив Ігор Гержик, начальник науково-дослідного відділу РЛП «Тилігульський», визнаний орнітолог України та заслужений фотограф.

Протягом 2024 року він досліджував процес гніздування птахів та виведення потомства, в тому числі на штучних островах. Дослідження проводились для вивчення ефективності проєкту та можливостей його удосконалення.

«Попри російські обстріли півдня України, міграційний маршрут птахів на Тилігульському лимані не змінився. Птахи повертаються та успішно гніздуються. Порівняно з 2021 роком, кількість пар, що загніздилась на «островах птахів», зросла з 195 до 385, а успішність виведення пташенят зросла до 90%, – зазначає Гержик.

В компанії додають, що Тилігульський лиман - це місце гніздування рідкісних видів птахів, що занесені до Червоної книги України та Європейського Червоного списку. На лимані перебуває 286 видів птахів, які можна зустріти протягом всього року, що становить близько 70% всієї орнітофауни України.

За результатами дослідження, зазначеного в Атласі «Острови птахів», було визначено, що проєкт компанії щодо облаштування штучних островів на лимані сприяє збереженню червонокнижних птахів.

«Острови птахів» – це внесок ДТЕК ВДЕ у збереження орнітологічної фауни України. Ми розуміємо важливість проєкту і тому плануємо підтримувати його надалі», – заявив Олег Соловей, заступник генерального директора ДТЕК ВДЕ.

Планується, що Атлас буде видаватися щороку навесні, і буде звітом проєкту про вплив штучних островів на біорізноманіття регіону.

Також пресслужба додає, що напередодні сезону весняної міграції птахів компанія у співпраці з регіональним ландшафтним парком «Тилігульський» профінансувала ремонт штучних платформ і накриття їх сіном для покращення умов гніздування та виведення потомства.

Раніше повідомлялося, ДТЕК Ріната Ахметова отримала звіт про виконані орнітологічні дослідження щодо перспективного будівництва Полтавської ВЕС. За словами заступника генерального директора ДТЕК ВДЕ Олега Соловея, завершення орнітологічних досліджень дозволяє компанії переходити до інших заходів щодо екологічної оцінки впливу Полтавської ВЕС, яку будуватиме компанія.