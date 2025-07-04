ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
35
Час на прочитання
1 хв

ДТЕК визнали компанією з найкращою програмою підтримки ветеранів

Компанія ДТЕК отримала відзнаку за найкращу програму з підтримки ветеранів.

ДТЕК визнали компанією з найкращою програмою підтримки ветеранів

Про це свідчить рейтинг журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших».

Початково у рейтингу найкращих роботодавців взяли участь 150 компаній, а за звання лідера професії HR змагалися 75 професіоналів. 

ДТЕК отримав відзнаку в номінації «Найкраща програма підтримки ветеранів».

Раніше повідомлялось, що в ДТЕК Ріната Ахметова створили окрему страхову програму для ветеранів "Ветеран+".

В ній збільшено пакет медичних послуг для ветеранів, який значно розширює можливості страхового полісу порівняно із стандартним наповненням.

Дата публікації
Кількість переглядів
35
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie