ДТЕК визнано одним з найкращих роботодавців України

Компанію ДТЕК визнали одним з найкращих роботодавців в Україні.

Про це свідчить рейтинг видання NV "Топ-50 роботодавців України".

Зазначається, що ДТЕК визнано одним з найкращих роботодавців серед компаній паливно-енергетичного комплексу.

В рейтингу підкреслили, що він спирається не на оцінку маркетингових брендів, а саме на впровадження найкращих програм для персоналу.

Також в рейтингу наголосили, що компанії оцінювалися за чотирьома факторами: підтримка ветеранів та їх родин, програми різноманітності та інклюзивності, підтримка працівників в часи кризи і утримання та розвиток талантів.