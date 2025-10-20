- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 21
- Час на прочитання
- 1 хв
ДТЕК визнано одним з найкращих роботодавців України
В рейтингу підкреслили, що він спирається на впровадження найкращих програм для персоналу.
Компанію ДТЕК визнали одним з найкращих роботодавців в Україні.
Про це свідчить рейтинг видання NV "Топ-50 роботодавців України".
Зазначається, що ДТЕК визнано одним з найкращих роботодавців серед компаній паливно-енергетичного комплексу.
В рейтингу підкреслили, що він спирається не на оцінку маркетингових брендів, а саме на впровадження найкращих програм для персоналу.
Також в рейтингу наголосили, що компанії оцінювалися за чотирьома факторами: підтримка ветеранів та їх родин, програми різноманітності та інклюзивності, підтримка працівників в часи кризи і утримання та розвиток талантів.