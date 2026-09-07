ДТЕК за тиждень повернув світло майже мільйону родин після обстрілів

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Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«З 31 серпня по 6 вересня енергетики ДТЕК змогли повністю чи частково повернути світло жителям 596 населених пунктів, знеструмлених внаслідок ворожих атак. Електрика знову доступна для майже 1 млн родин», — йдеться в ньому.

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Найбільше відновлень за тиждень було на Одещині, де світло повернули понад 366 тис. родин. На Донеччині електропостачання відновили майже для 360 тис. домівок.

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На Дніпропетровщині енергетики повернули світло майже 172 тис. родин, а на Київщині — близько 9 тис. Загалом фахівцям вдалося повністю або частково відновити електропостачання у 596 населених пунктах.

Енергетики розпочинають ремонти одразу після отримання дозволу та доступу до пошкоджених об’єктів від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, у серпні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова відновили електропостачання майже 4,5 млн домівок.

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