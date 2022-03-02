ДТЕК забезпечить електроенергією лікарні, армію та хлібозаводи у трьох регіонах

ДТЕК забезпечить електроенергією лікарні, армію та хлібозаводи у трьох регіонах

Компанія ДТЕК почала безоплатно постачати електрику медичним установам, військовим та силовим структурам, виробникам хліба у Києві, а також у Донецькій та Дніпропетровській областях.

Про це йдеться у повідомленні компанії бізнесмена Ріната Ахметова.

«Україна переживає найскладніший період своєї історії та бізнес докладе максимум зусиль для допомоги державі та населенню. Крім програми гуманітарної допомоги та підтримки армії, від березня ми забезпечимо усі медичні установи, відомства силових структур та виробників хліба у трьох регіонах безоплатною електроенергією», — повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко.

На період військових дій компанія не виставлятиме рахунки всім медичним закладам – лікарням, госпіталям та реабілітаційним центрам у цих регіонах.

Також безкоштовно електроенергію отримуватимуть установи силових структур – Служби безпеки України, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ та інших відомств, які забезпечують безпеку та громадський порядок.

Компанія забезпечить електроенергією зокрема виробників хліба, розташованих у цих регіонах.

Раніше ДТЕК оголосив про програму гуманітарної допомоги населенню, яке постраждало від військових дій, а також заходи підтримки збройних сил і сил територіальної оборони.