ДТЕК закликає союзників надавати більше обладнання для відновлення енергосистеми - Тімченко для CNBC

Компанія ДТЕК працює над тим, щоб залучати більше обладнання для відновлення енергосистеми.

Про це в інтервʼю американському виданню CNBC повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

«Наша енергосистема в дуже складній ситуації, ми маємо робити все можливе, включаючи дипломатичні інструменти, щоб отримувати всю можливу допомогу, щоб ми зменшили страждання людей, які тривають вже чотири роки. Ми серйозно до цього ставимось і тому просимо наших колег та союзників надавати більше обладнання, використане, нове. Ми консолідуємо всі наші зусилля на тому, щоб впоратись з цим викликом», - сказав він.

Тімченко розповів, що компанія зробила все можливе, щоб підготуватися до зими, але росія відновила масовані удари по енергосистемі. Особливо інтенсивними вони були в останні пʼять тижнів.

«Вони атакують все: вугільні шахти, газову інфраструктуру, електростанції, електромережі, особливо в регіонах, що наближені до лінії фронту», - додав очільник ДТЕК.

Водночас він наголосив, що попри війну компанія продовжує інвестувати в Україну та будувати нові обʼєкти, такі як вітроелектростанції та системи накопичення енергії.

Раніше повідомлялося, що ДТЕК Ріната Ахметова працює над створенням можливостей для іноземних компаній інвестувати в Україну.