ДТЕК запроваджує нові графіки відключень світла: що зміниться в чотирьох регіонах

Коли будуть відомі нові графіки відключень в столиці, на Київщині, Дніпропетровщині, Одещині.

На Київ, Київщину, Дніпропетровщину, Одещину чекають нові графіки відключень електроенергії з першої години ночі. Вже з 16 грудня вони запрацюють.

Про це із посиланням на запровадження "Укренерго", повідомили в ДТЕК.

"Системи оновлюються, тому єдиноразово графіки надійдуть вночі. Вони будуть доступні приблизно з 01:00 16 грудня на нашому телеграм-каналі", - додали в ДТЕК.

Важливо! З 01:00 16 грудня можна буде перевірити, в якій черзі перебуває ваша домівка.

Інформацію розмістять на сайтах операторів систем розподілу ДТЕК в Києві або вашій області.

Нагадаємо, енергоексперт Геннадій Рябцев зазначив раніше, якщо імпорт електроенергії в Україні буде залучений на 100%, такі міста, як Дніпро та Одеса, неможливо буде забезпечити світлом 24/7.

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