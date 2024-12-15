ДТЕК запроваджує нові графіки відключень світла: що зміниться від 16 грудня

За даними ДТЕК, ситуація зі світлом в кожному регіоні різна, однак тепер все зміниться.

По всій Україні запроваджуються нові уніфіковані графіки стабілізаційних відключень. Вони будуть однаковими для всіх регіонів.

Про це повідомили у ДТЕК.

"Це дозволить більш гнучко керувати енергосистемою та відключати меншу кількість клієнтів. Вони почнуть діяти від 01:00 години 16 грудня", - йдеться у повідомленні.

Що тепер змінюється:

Графік відключень розбитий на 30-хвилинні інтервали.

Кожна черга розділена на дві підчерги: 1.1 та 1.2, 2.1 та 2.2 і т.д.

Понад годину зі світлом – мінімум 3,5 години між можливими відключеннями при відсутності аварій у мережі.

Як і раніше для зручності планування своїх справ у вас будуть завжди доступні два графіки:

Графік на добу – чіткий розклад зон "Світло є" (біла) та "Світла немає" (темно-сіра).

Прогнозний графік на тиждень – показує часові проміжки, коли світло може бути відключеним, і години зі світлом.

"Уніфікований національний графік дозволить виправити ситуацію, коли під час однакового застосування обмежень деякі області були зі світлом більше, а інші – менше. Однак варто розуміти, в країні значно пошкоджені магістральні підстанції, які передають електроенергію від однієї частини країни в іншу, тому до деяких регіонів електроенергію просто неможливо доправити", - пояснили у компанії.

Раніше експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев повідомив, якщо імпорт електроенергії в Україні буде залучений на 100%, такі міста, як Дніпро та Одеса, неможливо буде забезпечити світлом цілодобово.

З його слів, в Україні взимку світло у побутових споживачів буде відсутнє 4-8 годин на добу, а відключення відбуватимуться у 2-3 черги.

Нагадаємо, атака 13 грудня цього року - це вже була 12 масована атака по українській енергетиці і 9 масована атака по енергетичних підприємствах ДТЕК. Всього від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.

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