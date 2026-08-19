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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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ДТЕК запустив онлайн-мапу міграції лелек: стежити за птахами можна в реальному часі

ДТЕК запустив спеціальний сайт в рамках проєкту «Трек Лелек», де можна онлайн стежити за переміщенням білих лелек, оснащених GPS-трекерами, та дізнаватися більше про маршрути їхньої міграції.

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Про це свідчить повідомлення ДТЕК Ріната Ахметова.

«Білі лелеки є важливою частиною природної та культурної спадщини України. Оскільки Україна відбудовує та модернізує свою енергетичну систему, ми маємо можливість використовувати кращі екологічні дані з самого початку. Трек Лелек допоможе перетворити наукові дослідження на практичні рішення, які зменшують ризики для дикої природи, підтримують більш відповідальну реконструкцію та покращують планування та управління енергетичною інфраструктурою», — повідомив директор зі сталого розвитку ДТЕК Джефф Отем.

На сайті можна стежити за подорожами лелек, які отримали трекери. Завдяки встановленим GPS-трекерам можна побачити, де перебувають птахи та якими маршрутами вони пересуваються.

Зібрані дані допоможуть науковцям краще дослідити міграцію білих лелек, а енергетикам — враховувати маршрути птахів під час планування та розвитку енергетичної інфраструктури.

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