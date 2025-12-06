- Дата публікації
ДТЕК знову оновив графіки відключень світла на 6 грудня: коли та де не буде електроенергії
У Києві, Київській та Одеській областях вже втретє за добу змінилися графіки стабілізаційного відключення електроенергії.
У суботу, 6 грудня, у Києві, Київській та Одеській областях ДТЕК знову змінив графіки стабілізаційного відключення електроенергії.
Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК у Telegram.
Наведені графіки є плановими стабілізаційними відключеннями.
Фактичний час та тривалість відключень можуть змінюватися залежно від поточної ситуації в енергосистемі.
Київ
Київська область
Одеська область
В разі змін, ДТЕК обіцяє оперативно інформувати споживачів у телеграм-каналі компанії.
Нагадаємо, у ніч проти 6 грудня РФ вдарила по об’єктах енергетики восьми областей. Пошкодження зафіксовано у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.