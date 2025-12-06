ДТЕК знову оновив графіки відключень світла на 6 грудня: коли та де не буде електроенергії

Графіки відключення світла

У суботу, 6 грудня, у Києві, Київській та Одеській областях ДТЕК знову змінив графіки стабілізаційного відключення електроенергії.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК у Telegram.

Наведені графіки є плановими стабілізаційними відключеннями.

Фактичний час та тривалість відключень можуть змінюватися залежно від поточної ситуації в енергосистемі.

Київ

Змінені графіки для Києва / © ДТЕК

Київська область

Змінені графіки для Київщини / © ДТЕК

Одеська область

Змінені графіки для Одещини / © ДТЕК

В разі змін, ДТЕК обіцяє оперативно інформувати споживачів у телеграм-каналі компанії.

Нагадаємо, у ніч проти 6 грудня РФ вдарила по об’єктах енергетики восьми областей. Пошкодження зафіксовано у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.