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ДТП біля Львова із маршруткою, в якій було майже 40 пасажирів: що відомо про моторошну аварію

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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ДТП біля Львова із маршруткою, в якій було майже 40 пасажирів: що відомо про моторошну аварію

Фото: Максим Козицький / Facebook

На момент аварії в автобусі перебували 38 пасажирів. 

Кількість постраждалих внаслідок зіткнення вантажівки "МАН" та маршрутки "БАЗ" у Гамаліївці, що недалеко від Львова, зросла до понад 30. Двоє людей - у важкому стані.

Про це розповів голова Львівської ОВА Максим Козицький. 

"Точну цифру постраждалих наразі назвати не можу, оскільки 21 людину у медзаклади доправили каретами швидкої медичної допомоги, ще орієнтовно 10 осіб допомогли доправити люди, які проїжджали повз місце аварії", - написав очільник Львівщини. 

За його словами, на момент аварії в автобусі перебували 38 пасажирів. 

Козицький додав, що рух на цій ділянці дороги ускладнений - на місці аварії працюють слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини. 

"Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, також вирішується питання правової кваліфікації події", - наголосив посадовець.

Нагадаємо, 17 січня в селі Гамаліївка сталася масштабна аварія за участю автобуса та вантажіки, внаслідок чого постраждало щонайменше 20 людей. Як повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич, із вантажівкою зіткнувся приміський автобус №222 сполученням Львів – Якимів.

Новини ТСН 19:30 за 17 січня 2023 року | Новини України

Новини ТСН 19:30 за 17 січня 2023 року | Новини України

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Дата публікації
Перегляди
1792
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