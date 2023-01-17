ДТП біля Львова із маршруткою, в якій було майже 40 пасажирів: що відомо про моторошну аварію

На момент аварії в автобусі перебували 38 пасажирів.
Кількість постраждалих внаслідок зіткнення вантажівки "МАН" та маршрутки "БАЗ" у Гамаліївці, що недалеко від Львова, зросла до понад 30. Двоє людей - у важкому стані.
Про це розповів голова Львівської ОВА Максим Козицький.
"Точну цифру постраждалих наразі назвати не можу, оскільки 21 людину у медзаклади доправили каретами швидкої медичної допомоги, ще орієнтовно 10 осіб допомогли доправити люди, які проїжджали повз місце аварії", - написав очільник Львівщини.
За його словами, на момент аварії в автобусі перебували 38 пасажирів.
Козицький додав, що рух на цій ділянці дороги ускладнений - на місці аварії працюють слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини.
"Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, також вирішується питання правової кваліфікації події", - наголосив посадовець.
Нагадаємо, 17 січня в селі Гамаліївка сталася масштабна аварія за участю автобуса та вантажіки, внаслідок чого постраждало щонайменше 20 людей. Як повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич, із вантажівкою зіткнувся приміський автобус №222 сполученням Львів – Якимів.
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