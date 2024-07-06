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ДТП із 14 загиблими на Рівненщині: що відомо про жертв аварії – прокуратура (фото)

ДТП із 14 загиблими на Рівненщині: що відомо про жертв аварії – прокуратура (фото)

Місце ДТП у Рівненській області, де загинуло 14 людей / Фото: Офіс генерального прокурора

Тіла всіх загиблих уже ідентифіковано.

У суботу, 6 липня, поблизу села Верхів, розташованого за 30 км від Рівного, водій автоцистерни виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з маршруткою "Рівне-Хмельницький". В аварії загинуло 14 людей.

У пресслужбі Офісу Генерального прокурора повідомили подробиці цієї трагічної події та опіблікували фото з з місця ДТП.

У повідомленні йдеться, що внаслідок ДТП загинули водії обох транспортних засобів, а також 12 пасажирів мікроавтобуса, серед яких 6-річний хлопчик.

© Офіс генерального прокурора
Фото: Офіс генерального прокурора
© Офіс генерального прокурора
Фото: Офіс генерального прокурора

 Тіла всіх загиблих уже ідентифіковано.

© Офіс генерального прокурора
Фото: Офіс генерального прокурора

За життя ще однієї жінки, жительки міста Нетішин Хмельницької області, яка була пасажиркою рейсового мікроавтобуса, борються лікарі.

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людей (ч. 3 ст. 286 КК України).

© Офіс генерального прокурора
Фото: Офіс генерального прокурора

Нагадаємо, про смертельну аварію на Рівненщині йшлося в сюжеті ТСН.

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