ДТП із дочкою нардепа: апеляція змінила запобіжний захід депутатці Київради Ярині Арʼєвій

Доньку народного депутата Володимира Арʼєва підозрюють у скоєнні ДТП під дією наркотиків.

Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід депутатці Київради Ярині Ар’євій з нічного на цілодобовий домашній арешт із браслетом. Її підозрюють у скоєнні ДТП в стані наркотичного сп'яніння.

Про це йдеться у повідомленні Київської міської прокуратури.

Доньку народного депутата від партії "Європейська солідарність" Володимира Арʼєва підозрюють у ДТП, що сталася 27 листопада 2022 року в Києві. Арʼєва перебувала за кермом Volkswagen Polo. Поблизу пішохідного переходу авто Арʼєвої збило жінку. Та отримала численні переломи й закриту черепно-мозкову травму.

Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід депутатці Київради Ярині Ар’євій

Арʼєва заперечила, що була під дією наркотиків, і стверджувала, що експертиза нічого не виявила після ДТП.

Сьогодні, 19 червня, суд ухвалив рішення. В апеляційній скарзі прокурор просив заарештувати підозрювану, однак суд вирішив застосувати до Ар’євої цілодобовий домашній арешт до 22 липня 2023 року.

"23 травня 2023 року Шевченківський районний суд Києва обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу від 20:00 до 06:00 строком на два місяці. Прокуратура його оскаржила", - йдеться у повідомленні.

Також Ярині Ар'євій одягнули електронний браслет.

Наразі суд частково задовольнив апеляційну скаргу прокуратури, скасував рішення суду першої інстанції та ухвалив нове, застосувавши до підозрюваної запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю.

Нагадаємо, сама Ярина Ар'єва свою провину визнає, але заперечує стан наркотичного сп'яніння. Своєю чергою її батько-нардеп вважає справу сфабрикованою та називає "помстою" за свою політичну діяльність.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.