ДТП на Хмельниччині: водій переїхав чоловіка, який сидів на дорозі

Постраждалий помер на місці від отриманих травм.

У селі Антоніни Хмельницького району сталася ДТП. Унаслідок наїзду легковика загинув 50-річний чоловік.

Про це повідомила пресслужба поліції області.

Аварія трапилася на трасі сполученням Старокостянтинів – Антоніни.

За даними слідства, 26-річний водій автомобіля "ВАЗ 2109" збив 50-річного чоловіка, який сидів на проїзній частині. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення. Усі обставини події наразі встановлюють.

Нагадаємо, на Черкащині легковик влетів під вантажівку, троє загиблих.

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