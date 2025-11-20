ДТП на Івано-Франківщині: водій збив людину і залишив помирати

Поліція з’ясовує всі деталі ДТП

Поліцейські Івано-Франківщини затримали водія, який вчинив смертельну ДТП та втік з місця події.

Про деталі повідомили у поліції регіону.

«Водій транспортного засобу вчинив наїзд на пішохода, не надав допомогу, а натомість втік з місця аварії. Порушника затримано в процесуальному порядку. Триває досудове розслідування», — йдеться у повідомленні відомства.

Попередньо правоохоронці встановили, що водій автомобіля наїхав на 56-річного жителя села Білі Ослави, який перебував на проїзній частині дороги. Після зіткнення водій залишив місце аварії, а пішохід від зазнаних травм загинув на місці події.

Під час оперативно-розшукових заходів наступного дня правоохоронці встановили та розшукали транспортний засіб «Honda CR-V» із характерними для ДТП механічними пошкодженнями, а також особу водія. Ним виявився 27-річний мешканець Чернівецької області.

Наразі слідство триває. Зловмисникові загрожує термін.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині сталася серйозна ДТП. Одна людина загинула, ще близько восьми — травмовані.