ДТП на Івано-Франківщині: водій збив людину і залишив помирати
В Івано-Франківській області водій залишив місце аварії, а пішохід від зазнаних травм загинув на місці події.
Поліцейські Івано-Франківщини затримали водія, який вчинив смертельну ДТП та втік з місця події.
Про деталі повідомили у поліції регіону.
«Водій транспортного засобу вчинив наїзд на пішохода, не надав допомогу, а натомість втік з місця аварії. Порушника затримано в процесуальному порядку. Триває досудове розслідування», — йдеться у повідомленні відомства.
Попередньо правоохоронці встановили, що водій автомобіля наїхав на 56-річного жителя села Білі Ослави, який перебував на проїзній частині дороги. Після зіткнення водій залишив місце аварії, а пішохід від зазнаних травм загинув на місці події.
Під час оперативно-розшукових заходів наступного дня правоохоронці встановили та розшукали транспортний засіб «Honda CR-V» із характерними для ДТП механічними пошкодженнями, а також особу водія. Ним виявився 27-річний мешканець Чернівецької області.
Наразі слідство триває. Зловмисникові загрожує термін.
Нагадаємо, на Івано-Франківщині сталася серйозна ДТП. Одна людина загинула, ще близько восьми — травмовані.