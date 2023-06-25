ДТП на Кіровоградщині: поліцейський відправив на той світ трьох дівчат (фото)

У салоні легковика перебувало пʼятеро пасажирів − випускників однієї із місцевих шкіл.

Поблизу селища Новгородка Кропивницького району Кіровоградської області у ДТП загинули троє 17-річних дівчат. Автомобілем, у якому їхали дівчата, керував п’яний поліцейський.

Про це повідомили у поліції регіону.

На місці події стало відомо, що за кермом перебував поліцейський одного з територіальних підрозділів.

Троє 17-річних дівчат загинули: двоє на місці події, одна померла в автомобілі швидкої допомоги. Ще трьох пасажирок, віком від 16 до 18 років, госпіталізували. Водій автомобіля у результаті також отримав тілесні ушкодження. За попередніми даними, водій був нетверезий.

Машина злетіла з траси

За даними слідства, водій автомобіля Mercedes-Benz порушив правила дорожнього руху, перевищив швидкість, не справився з керуванням, з’їхав у кювет і перекинувся.

Інформацію про ДТП до ДБР передали невідкладно.

Нагадаємо, на Волині сталась смертельна ДТП, загинули двоє чоловіків. Водій автомобіля "ВАЗ-21124" допустив з'їзд з дороги, внаслідок чого авто зіткнулось з деревом, а тоді загорілось.

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