ДТП на Кіровоградщині: загинули діти

На місці аварії

У Кіровоградській області у ДТП загинули двоє неповнолітніх — підлітки 14 та 16 років.

Про це повідомили у поліції регіону.

Аварія сталася у селі Кам’янече Голованівського району.

«На одній із вулиць сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля BMW під керуванням водія 2001 р. н. та чотирьох пішоходів. Унаслідок ДТП загинули двоє неповнолітніх пішоходів: 14-річна дівчина — на місці події, а 16-річна — від отриманих травм під час транспортування до медичного закладу», — повідомили у поліції.

Двоє дорослих пішоходів, 1958 та 1983 років народження, як вказано, отримали тілесні ушкодження.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Водія затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо, у Вінниці Jaguar збив 10-річну дівчинку на переході. За даними слідства, дитина вибігла на перехід на заборонений сигнал світлофора. Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.