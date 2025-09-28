ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
158
Час на прочитання
1 хв

ДТП на Кіровоградщині: загинули діти

Смертельна аварія трапилася у селі Кам’янече. Одна дівчина померла на місці, а інша — дорогою до лікарні.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
На місці аварії

На місці аварії

У Кіровоградській області у ДТП загинули двоє неповнолітніх — підлітки 14 та 16 років.

Про це повідомили у поліції регіону.

Аварія сталася у селі Кам’янече Голованівського району.

«На одній із вулиць сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля BMW під керуванням водія 2001 р. н. та чотирьох пішоходів. Унаслідок ДТП загинули двоє неповнолітніх пішоходів: 14-річна дівчина — на місці події, а 16-річна — від отриманих травм під час транспортування до медичного закладу», — повідомили у поліції.

Двоє дорослих пішоходів, 1958 та 1983 років народження, як вказано, отримали тілесні ушкодження.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Водія затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо, у Вінниці Jaguar збив 10-річну дівчинку на переході. За даними слідства, дитина вибігла на перехід на заборонений сигнал світлофора. Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

Дата публікації
Кількість переглядів
158
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie