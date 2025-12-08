ТСН у соціальних мережах

332
1 хв

ДТП на Львівщині: вантажівка влетіла у мікроавтобус з людьми (фото)

На Львівщині, за версією поліції, на трасі не розминулися вантажівка та мікроавтобус.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
На місці аварії

На місці аварії

На Львівщині сталася ДТП — на трасі зіткнулися вантажівка та мікроавтобус. Дев’ятеро осіб травмувалися.

Про це повідомили у поліції регіону.

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення вантажівки Scania, якою керував 48-річний львів’янин, та мікроавтобуса Mercedes-Benz Vito під керуванням 24-річного жителя одного з сіл Яворівського району.

«Унаслідок ДТП водій мікроавтобуса та восьмеро його пасажирів отримали тілесні ушкодження та були доправлені до медичних закладів», — зазначили у відомстві.

На місці ДТП

На місці ДТП

За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини та причини аварії.

Нагадаємо, на Чернігівщині комбайн врізався у легковик — загинула водійка.

