ДТП на Львівщині: вантажівка влетіла у мікроавтобус з людьми (фото)
На Львівщині, за версією поліції, на трасі не розминулися вантажівка та мікроавтобус.
На Львівщині сталася ДТП — на трасі зіткнулися вантажівка та мікроавтобус. Дев’ятеро осіб травмувалися.
Про це повідомили у поліції регіону.
Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення вантажівки Scania, якою керував 48-річний львів’янин, та мікроавтобуса Mercedes-Benz Vito під керуванням 24-річного жителя одного з сіл Яворівського району.
«Унаслідок ДТП водій мікроавтобуса та восьмеро його пасажирів отримали тілесні ушкодження та були доправлені до медичних закладів», — зазначили у відомстві.
За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини та причини аварії.
