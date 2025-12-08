ДТП на Львівщині: вантажівка влетіла у мікроавтобус з людьми (фото)

На місці аварії

На Львівщині сталася ДТП — на трасі зіткнулися вантажівка та мікроавтобус. Дев’ятеро осіб травмувалися.

Про це повідомили у поліції регіону.

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення вантажівки Scania, якою керував 48-річний львів’янин, та мікроавтобуса Mercedes-Benz Vito під керуванням 24-річного жителя одного з сіл Яворівського району.

«Унаслідок ДТП водій мікроавтобуса та восьмеро його пасажирів отримали тілесні ушкодження та були доправлені до медичних закладів», — зазначили у відомстві.

На місці ДТП

За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини та причини аварії.

